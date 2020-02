Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wurden am Mittwoch weitere Fälle bestätigt. Erstmals wurde auch bei einem Patienten aus Rheinland-Pfalz das Virus festgestellt. Das Robert-Koch-Institut sieht keinen Anlass, Städte in Deutschland abzuriegeln. Das sagte Institutsleiter Lothar Wieler in Berlin.

Die deutsche Industrie fürchtet eine Eintrübung der Konjunktur durch den Coronavirus-Ausbruch in Europa. "Die Corona-Epidemie ist ein Stresstest für die Wirtschaft, den einige Lieferketten mit starkem China-Fokus derzeit nicht bestehen. Die Auswirkungen des Virus sind in der globalen Wirtschaft und der exportorientierten deutschen Industrie deutlich zu registrieren", sagte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

In Japan hat sich eine für gesund erklärte Frau abermals mit dem Virus infiziert. Fälle von zweiten positiven Tests traten bislang nur in China auf.

In China ist die Zahl der Infektionen abermals angestiegen. Die Gesundheitskommission berichtete am Donnerstag von 433 neuen Infektionen. Weitere 29 Menschen starben an der Lungenkrankheit. Damit ist die Zahl der Toten auf 2744 in Festlandchina gestiegen. Weltweit gibt es derzeit Meldungen über Fälle in mehr als 40 Ländern.

Hintergrund über das Coronavirus: