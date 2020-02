Xi spricht mit Trump: „Entscheidende Phase“ US-Präsident Donald Trump hat in einem Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping sein "Vertrauen" zum Ausdruck gebracht, dass die Volksrepublik die Coronavirus-Epidemie erfolgreich bekämpfen wird. Trump habe sein Vertrauen in Chinas "Stärke und Widerstandskraft" bei der Konfrontation mit der Epidemie bekundet, teilte das Weiße Haus am Donnerstagabend (Ortszeit) mit.



Xi wiederum sieht den Kampf gegen die Ausbreitung des Virus in einer „entscheidenden Phase". Er versicherte laut chinesischen Staatsmedien in dem Telefonat, dass sein Land eine "landesweite Mobilisierung" gegen den Krankheitsausbruch in Gang gesetzt habe. Das Virus werde mit "den striktesten Präventions- und Kontrollmaßnahmen" bekämpft. Xi drang den Angaben zufolge zugleich bei Trump darauf, dass die USA "vernünftig" auf die Verbreitung des Erregers reagieren sollten.



Die chinesische Führung hatte zuletzt die zunehmend von anderen Staaten verhängten Abschottungsmaßnahmen gegen die Volksrepublik hart kritisiert. Peking nannte diese Maßnahmen "unvernünftig". Die USA haben ein vorläufiges Einreiseverbot gegen Ausländer verhängt, die sich in den vorherigen zwei Wochen in China aufgehalten haben. Ferner warnte das Außenministerium in Washington die US-Bürger in der schärfestmöglichen Form vor Reisen nach China. (AFP)