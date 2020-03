Um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, schränken die Ostküstenmetropole New York und der Bundesstaat Washington an der Westküste der USA das Sozialleben in den kommenden Tagen weiter ein. Bars, Restaurants und Cafés würden vorerst weitgehend geschlossen bleiben, kündigten die Behörden am Sonntag (Ortszeit) an. Nur Lieferdienste sowie Speisen und Getränke zum Mitnehmen seien weiter verfügbar. In New York müssten ab Dienstagmorgen um 9.00 Uhr (14.00 Uhr MEZ) zudem Nachtclubs, Kinos und andere Veranstaltungsorte schließen, hieß es.

Die deutsche Bundesregierung rät wegen der Corona-Krise von allen nicht notwendigen Reisen ins Ausland ab. „Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in vielen Destinationen derzeit hoch“, schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Sonntagabend zur Begründung auf Twitter.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus senkt die US-Notenbank den Leitzins auf fast null Prozent. Die Notenbank Federal Reserve (Fed) teilte am Sonntagabend (Ortszeit) mit, der Leitzins werde nun um einen Prozentpunkt auf einen Korridor von 0 bis 0,25 Prozent verringert. US-Präsident Donald Trump begrüßte den Schritt am Sonntag. Trump hatte erst am Samstag erneut gesagt, er sei nicht glücklich mit dem Zinssatz der US-Notenbank.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bestätigt, dass die Tübinger Pharma-Forschungsfirma CureVac, die an einem möglichen Impfstoff gegen das Corona-Virus arbeitet, nicht in US-Hände gelangen wird. Es sei „eine großartige Entscheidung“ der Firmenleitung. Sie habe mit ihrem Entschluss, einen möglichen Impfstoff weltweit anzubieten, Klartext gesprochen, wie das im Angesicht einer solchen Krise sinnvoll und angemessen sei. Altmaier im ARD-„Bericht aus Berlin“ wörtlich: „Deutschland steht nicht zum Verkauf“.

Montagfrüh ab 8 Uhr treten an mehreren Grenzen Deutschlands Kontrollen in Kraft. Das gab Innenminister Horst Seehofer am Sonntagabend auf einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Der Grund dafür sei die schnelle und aggressive Ausbreitung des Coronavirus. Betroffen von Kontrollen und Reisebeschränkungen sind die Grenzen zu Frankreich, Schweiz, Österreich, Dänemark und Luxemburg.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet einen Anstieg der laborbestätigten Infektionen in Deutschland. Diese werden mit 4838 angegeben. Am Samstag waren es noch 3795. Zwölf nachweislich mit dem Coronavirus Infizierte sind inzwischen gestorben.

Hintergrund über das Coronavirus: