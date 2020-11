„Wir werden unsere Unterlagen in den USA bei der FDA jetzt am Freitag einreichen. Wir haben schon begonnen, hier in Europa bei der EMA unsere Unterlagen einzureichen, da wird das nächste Paket jetzt sehr kurzfristig erfolgen. Wir sind in sehr enger Abstimmung mit den Behörden.“ Wenn alles gut gehe, könnten die ersten Menschen in Europa in der zweiten Dezemberhälfte geimpft werden.

Positiv hatten Wissenschaftler vor allem die hohe Wirksamkeit von mehr als 94 Prozent des Impfstoffs bei Erwachsenen über 65 Jahren gewertet. „Der Impfstoff scheint zu wirken, egal ob jung oder alt. Die Wirksamkeit gerade in der älteren Population ist ja so wichtig, gerade weil die natürlich ein sehr viel höheres Risiko hat, an sehr schweren Covid-Erkrankungen zu leiden“, sagte Şahin dazu. Zwischen den verschiedenen Impfstoffherstellern erwartet er zunächst keine Konkurrenzsituation, da viele Milliarden Impfstoffdosen benötigt würden. „Jede zugelassene Impfstoffdosis, die jemand liefern kann, ist willkommen.“ (Reuters)