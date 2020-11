Dramatisches Video aus Klinik in Neapel

Ein Video aus einem Krankenhaus in Neapel und der Sprung über die Marke von einer Million Corona-Fällen sorgen in Italien für neue Alarmrufe. In der süditalienischen Hafenstadt Neapel war ein Patient in dem Hospital tot im Bad gefunden worden. Der Videofilm, der nach Medienberichten den Vorfall in der Notaufnahme zeigt, löste am Donnerstag landesweit heftige Reaktionen aus. Außerdem war darin ein mit Krankenbetten überfüllter Flur zu sehen.

„Die Bilder des Patienten, der im Cardarelli-Krankenhaus in Neapel tot gefunden wurde, sind schockierend“, schrieb Außenminister Luigi Di Maio am Mittwochabend auf Facebook.Es gebe Berichte über Menschen in der Region am Golf von Neapel, die im Auto auf Parkplätzen behandelt würden. Andere müssten viel zu lange auf ihren Transport ins Hospital warten, schrieb er.Die Verantwortlichen des Cardarelli-Krankenhauses sagten eine Untersuchung der Todesumstände zu. Das Hospital arbeite zwar unter viel Druck, aber die Lage sei nicht außer Kontrolle, hieß es.Regionalminister Francesco Boccia sagte, die Video-Bilder seien beschämend für alle Verantwortlichen.Das Mittelmeerland mit seinen 60 Millionen Einwohnern hatte am Mittwoch die Marke von einer Million registrierten Corona-Fällen überschritten. Am Donnerstag kamen fasthinzu. Zugleich starben binnen 24 Stunden 636 Menschen im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2.In der ersten Viruswelle war hauptsächlich der Norden, und besonders auch die Lombardei betroffen gewesen. Dort liegt, wo die Krankenhäuser und Friedhöfe im Frühjahr völlig überlastet waren.Aktuell jedoch sind viel mehr Regionen Italiens stark von der zweiten Corona-Welle erfasst.Dazu gehört Kampanien, wo es zuletzt rund 4000 neue Fälle pro Tag gab. Dort leben etwa knapp sechs Millionen Menschen. Am stärksten hat das Virus aber auch diesmal in der Lombardei zugeschlagen. Dabei gilt das Krankenhaussystem im Norden als viel besser als das in Süditalien.Die Zahl der Neuinfektionen hatte landesweit vor knapp einer Woche ebenfalls schon mal höher gelegen als am Donnerstag. (dpa)