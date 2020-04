7043 Infizierte unter medizinischem Personal in Deutschland

Sie kämpfen um das Leben ihrer an Covid-19 erkrankten Patienten und können dabei selbst in Gefahr geraten: Menschen in medizinischen Berufen. Nach aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland derzeit 7043 Personen in diesen Berufsgruppen infiziert.

Sie arbeiten beispielsweise in Krankenhäusern, ärztlichen Praxen, Dialyseeinrichtungen und bei Rettungsdiensten. Von den betroffenen Personen waren dem RKI zufolge die meisten Frauen - nämlich 72 Prozent. Der Altersmedian habe bei 42 Jahren gelegen.

Vier Prozent der Betroffenen (diese Angabe war am Samstag nur für 6584 von ihnen gemacht worden) wurden in Krankenhäuser eingewiesen. Bislang sind dem RKI zufolge elf Covid-Todesfälle unter Personal in medizinischen Einrichtungen bekannt.

Nicht ersichtlich sei aus den Angaben, wie viele der Personen sich dort, wo sie arbeiten, angesteckt haben.

Der Anteil der Corona-Fälle in medizinischen Berufsgruppen ist dem RKI zufolge in den vergangenen Wochen gestiegen - von drei Prozent vor vier Wochen auf etwa sechs Prozent in der vergangenen Woche.

Am 15. April, vor drei Tagen, lag die Zahl der Infizierten in den entsprechenden Berufsgruppen noch bei 6.058, sieben Menschen waren gestorben.

Das RKI war anfangs aus der Praxis für seine Empfehlungen für Krankenhäuser kritisiert worden - jeder, der einem bekannten Infizierten ohne Schutzausrüstung näher als zwei Meter gekommen sei, hätte sich demnach zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen. Doch dann könnte ein Stationsbetrieb, vor allem auf Intensivstationen, nicht aufrechterhalten werden, hatte die Deutsche Gesellschaft für internistische Intensiv- und Notfallmedizin, DGIIN gesagt.

Das RKI hat inzwischen die Empfehlungen für Krankenhäuser bei drohendem Personalmangel angepasst . So sei denkbar, dass Kontaktpersonen, die einer möglichen Ansteckung ausgesetzt waren, aber symptomfrei sind, nur Covid-19-Patienten behandeln.