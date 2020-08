Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zeigt sich offen für den Vorschlag der IG Metall zur Einführung einer Vier-Tage-Woche. Um durch die Corona-Krise zu kommen, seien gute und pragmatische Ideen gefragt, sagte Heil. „Reduzierte Arbeitszeit bei teilweisem Lohnausgleich kann eine geeignete Maßnahme sein.“ Voraussetzung sei, dass sich Arbeitgeber und Gewerkschaften darauf verständigten. Die Tarifpartnerschaft sei „ein starkes Mittel, um solche Ideen gemeinsam zu entwickeln“, unterstrich der Minister. (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

Das Robert Koch-Institut hat die höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland seit mehr als drei Monaten registriert. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1510 neue Corona-Infektionen gemeldet. Höher lag die Zahl zuletzt am 1.Mai mit 1639 registrierten Neuinfektionen.

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml soll schon früher von den Corona-Testpannen gewusst haben als bisher von ihr dargestellt. Das haben Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" ergeben. Demnach wurde ihr Ministerium bereits am Montag der vergangenen Woche darüber informiert, dass mehrere 10.000 Reiserückkehrer auf ihre Testergebnisse warten.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Mittwochmorgen in Deutschland 13.064 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 22 Millionen Infektionsnachweise, fast 780.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

Mehr zum Coronavirus: