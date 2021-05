Corona-Zahlen sinken deutlich – Schleswig-Holstein unter Inzidenz 50

Die Corona-Zahlen in Deutschland fallen deutlich: Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein nun unter 50 (49) liegt. In acht der 16 Bundesländer ist der Wert immerhin unter 100 gefallen. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Grenze für die bundesweite "Notbremse" mit Ausgangs- und schärferen Kontaktbeschränkungen ist ein Wert von 100. Liegt er konstant darunter sind Öffnungsschritte möglich. Daher hatten am Dienstag etliche Bundesländer Lockerungen für Handel, Tourismus und Außengastronomie beschlossen. Mecklenburg-Vorpommern öffnet ab kommender Woche wieder Schulen, die Gastronomie folgt am 23. Mai. Ab dem 14. Juni wird Urlaub in Hotels und Ferienwohnungen auch für Einreisende aus anderen Bundesländern erlaubt.

Insgesamt meldete das RKI 14.909 neue Corona-Fälle. Das sind 3125 Positiv-Tests weniger als am Mittwoch vor einer Woche als 18.034 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland insgesamt sank deutlich auf 107,8 (Vortag 115,4). 268 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 85.380. Bisher wurden in Deutschland mehr als 3,5 Millionen Corona-Fälle registriert.

Die regionalen Unterschiede sind aber weiter sehr groß. Thüringen ist mit einer Inzidenz von 168,3 das Bundesland mit dem höchsten Wert. Das RKI gibt mittlerweile 26 Landkreise an, die bereits unter einer Inzidenz von 50 liegen. 19 Kreise weisen dagegen weiter einen Wert von mehr als 200 auf. In der Stadt Schweinfurt liegt er mit 286,4 am höchsten. (Reuters)