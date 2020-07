Das wichtigste sei es, innerhalb von Stunden zu handeln, es dürfe nie ein Zögern geben, so Söder am Montag. „Ich bin der festen Überzeugung, wir werden noch mehr Probleme bekommen", so der bayerische Ministerpräsident weiter. „Wir setzen die Strafen massiv hinauf", kommentierte Söder die Infektionen auf dem Gemüsehof weiter. So würde versucht werden, die Einhaltung der Hygienemaßnahmen in Betrieben zu erzwingen. Für Verstöße gegen Hygienekonzepte werde der Bußgeldrahmen von 5000 auf 25.000 Euro verfünffacht. Söder kündigte zudem an, die Intervalle für die Kontrolle der Betriebe zu verkürzen. Die Kontrollen seien unangemeldet Tag und Nacht möglich.





Infektionen in Einzelbetrieben seien dabei noch eingrenzbar, die größte Herausforderung seien die Urlaubsrückkehrer. Deswegen forderte Söder verpflichtende Corona-Tests für Reiserückkehrer, nicht nur an Flughäfen. Das Coronavirus mache nämlich vor keinen Grenzen halt. Dafür brauche man im Infektionsschutzgesetz eine Grundlage. Er sprach sich parallel dafür aus, die ausgewiesenen Risikogebiete in Europa noch einmal regionaler zu gestalten. Eine freiwillige Quarantäne der Rückkehrer sei nicht so wirkungsvoll wie wenn direkt ein Test gemacht werde. „Meine Sorge ist nicht, dass es ein großes Ischgl gibt, sondern viele Mini-Ischgls", sagt Söder mit Blick auf den früheren Corona-Hotspot der Ski-Urlauber.

Bayern richtet bereits Corona-Testzentren neben den Flughäfen auch an Grenzübergängen und Bahnhöfen ein. Mit Blick auf die Urlaubsrückkehrer würden Testzentren an drei großen Grenzübergängen sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg aufgebaut, sagt Ministerpräsident Markus Söder. Diese Tests sollten freiwillig sein. An den Flughäfen München und Nürnberg bietet Bayern bereits kostenlose, freiwillige Tests an.







Zudem forderte er eine Testmeldepflicht der Bundesländer an das Robert-Koch-Institut, um alle Tests national nachvollziehen zu können. (mit dpa, Reuters)