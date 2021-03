Italiens Präsident Mattarella gegen Coronavirus geimpft

Italiens Präsident Sergio Mattarella hat sich ohne viel Aufhebens gegen das Coronavirus impfen lassen. Sein Büro veröffentlichte am Dienstag ein Foto, das den 79-jährigen Staatschef gemeinsam mit mehreren Menschen seiner Altersgruppe wartend in einem Krankenhaus in Rom zeigt. Mattarella hatte keine Vorzugsbehandlung beansprucht, sondern abgewartet, bis seine Altersgruppe an der Reihe war. Am Dienstag bekam er das Moderna-Vakzin verabreicht.



In Italien war die Impfkampagne Ende Dezember angelaufen. Wie in vielen anderen Ländern ist sie wegen Lieferschwierigkeiten jedoch ins Stocken geraten. In dem Land mit rund 60 Millionen Einwohnern sind bisher 5,6 Millionen Impfdosen verabreicht worden, 1,7 Millionen Menschen haben die notwendigen zwei Dosen erhalten.



Der neue Ministerpräsident Mario Draghi hat angesichts erneut steigender Infektionszahlen angekündigt, die Impfkampagne zu beschleunigen. Italien ist eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas. Bis Montag starben dort nach offiziellen Angaben mehr als 100.000 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion. (AFP)