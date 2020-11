Experte rechnet nicht mit Corona-Impfungen in Arika vor Ende 2021





Corona-Impfungen werden der Bevölkerung in Afrika laut dem Epidemiologen William Moss frühestens Ende 2021 zur Verfügung stehen. Die derzeit am weitesten fortgeschrittenen Impfstoffe stellten arme Länder vor mehrere Herausforderungen, sagte der Professor an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore in einem Interview des britischen Senders BBC (Donnerstag). Unter anderem müssten die Impfstoffe gekühlt werden und es brauche zwei Dosen, um wirklichen Schutz zu bieten.

Der Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und des US-Konzerns Pfizer zum Beispiel müsse bei Temperaturen von minus 70 oder minus 80 Grad transportiert und gelagert werden. „Das wird es sehr schwierig machen, diese Impfstoffe auf dem Kontinent zu verteilen, vor allem in ländlichen Gebieten, wo es die Infrastruktur dafür nicht gibt“, sagte der Experte für Infektionskrankheiten, der lange in Afrika tätig war. Man brauche geeignete Fluglinien, die Impfstoffe in die Länder bringen, Lagerkapazitäten im Land und Transportsysteme, um die Impfstoffe in die Verteilzentren zu bringen.

Eine weitere Schwierigkeit sei, dass es sehr wenige Länder auf dem Kontinent gebe, die finanziell in der Lage seien, die Impfstoffe direkt von den Herstellern zu kaufen, sagte der Mediziner. Die meisten Länder würden sie über die Plattform Covax erhalten, die von der Impfallianz Gavi, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Forschungsallianz Cepi betrieben wird und für eine gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen sorgen soll. Moss zufolge ist deren Plan, zwei Milliarden Impfdosen bis Ende 2021 zu einem relativ niedrigen Preis für die Länder zu besorgen. Covax werde die Vakzine kaufen und sie an arme Länder abgeben, so dass die Kosten geteilt würden. Man spreche derzeit von einem Preis von 1,60 bis 2,00 US-Dollar pro Dosis. (epd)