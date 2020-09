Papst ruft Menschheit angesichts der Pandemie zur Umkehr auf

Der Papst hat die Menschheit angesichts der Corona-Krise zu einem Leben in „ursprünglicher Harmonie“ mit der Schöpfung aufgerufen. „Die Pandemie hat uns an einen Scheideweg geführt“, schreibt Franziskus in seiner Botschaft zum Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung (1. September). Dieser „entscheidende Moment“ müsse zur Umkehr genutzt werden.



Mit Blick auf den vor 50 Jahren erstmals begangenen „Earth Day“ konstatiert das Kirchenoberhaupt: „Wir wissen, dass der Schrei der Erde und der Armen in den vergangenen Jahren noch lauter geworden ist.“ Um diese verheerende Entwicklung zu stoppen, sei es zwingend notwendig, „zerstörerische Aktivitäten und Ziele aufzugeben“.



Der Papst erneuerte seine Kritik an weltweit fortschreitender Umweltzerstörung, Konsumgier und sozialer Ungerechtigkeit. Die gegenwärtige Krise biete nun aber die Möglichkeit, neue Lebensweisen zu entwickeln. Schließlich hätten die vergangenen Monate gezeigt, wie sich die Erde erholen könne, wenn man sie zur Ruhe kommen lasse. „Wir müssen unsere Gewohnheiten in Sachen Energieverbrauch, Konsum, Transport und Ernährung auf den Prüfstand stellen“, mahnte Franziskus. Entschieden wandte er sich gegen einen „ständigen Wachstumsdruck“, der die Erde mit einem unaufhörlichen Kreislauf von Produktion und Konsum erschöpfe.

Er wiederholte seinen Appell, den schwächsten Ländern aufgrund der gravierenden Corona-Folgen ihre Schulden zu erlassen. Die Maßnahmen zur Förderung des wirtschaftlichen Aufschwungs seien auf der Basis des Gemeinwohls weltweit umzusetzen.





Der Papst geht auch auf verschiedene Klima- und Umweltschutzinitiativen ein, denen er seine Unterstützung zusicherte. „Die Wiederherstellung eines ausgewogenen Klimas ist äußerst wichtig, da wir uns bereits mitten in einer Notsituation befinden“, heißt es weiter. Es müsse „alles getan werden“, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. In Vorbereitung auf den Klimagipfel in Glasgow (COP 26) 2021 lade er alle Länder ein, ehrgeizigere Ziele zur Reduzierung der Emissionen zu verabschieden. (KNA)