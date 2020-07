Während der Schulschließungen in der Coronakrise hat mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen (54 Prozent) einer Studie zufolge das Smartphone häufiger benutzt als üblich. Die Hälfte der Eltern fürchtet nun, ihr Kind könne süchtig werden, wie aus der am Donnerstag vorgestellten Umfrage der Krankenkasse KKH hervorgeht. (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

Das Homeoffice dürfte einer Studie zufolge auch über das Ende der Coronavirus-Zeit hinaus an Bedeutung gewinnen und in vielen Unternehmen neue Normalität werden. Forscher haben für ein Lagebild die Stimmung in rund 500 Unternehmen abgefragt. Ergebnis: Fast die Hälfte hat schon beschlossen, die Möglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten, nach der Coronakrise noch auszuweiten.

Die Zahl der weltweit registrierten Coronavirus-Infektionen ist auf mehr als zwölf Millionen gestiegen. Das geht aus Daten der Johns Hopkins Universität vom Donnerstagmorgen hervor. Die USA melden nach offiziellen Angaben mehr als 59.000 Neuinfektionen. Dies entspricht dem größten Anstieg an Coronavirus-Fällen, der bislang innerhalb eines Tages von einem Land verzeichnet wurde.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Donnerstagmorgen in Deutschland rund 6100 aktive Fälle, so wenig wie noch nie seit Mitte März. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als zwölf Millionen Infektionsnachweise, rund 550.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Covid-19.

