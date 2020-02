In Baden-Württemberg ist erstmals ein Patient nachweislich an dem Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Dienstagabend mit.

„Wir bekommen hier keinerlei Informationen vom Hotel, und einen Arzt haben wir auch noch nicht gesehen“, sagt Lars Winkler aus dem ostfriesischen Wittmund im Telefoninterview. Er ist Gast in dem Hotel auf Teneriffa, das isoliert ist und in dem inzwischen zwei Italiener positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Die Grenzen zwischen Italien und Nachbarländern sollen vorerst offen bleiben. Dies teilte der italienische Innenminister Roberto Speranza nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Kroatien und der Schweiz mit.

Die Zahl der Virus-Erkrankungen in China steigt nach Angaben der Behörden um 508 an. Am Vortag hatte es 409 neue Fälle gegeben. Damit liegt die Zahl der Erkrankten demnach insgesamt nun bei 77.658. Die Zahl der Toten steigt um 71, nach 150 am Tag zuvor. Allein in der Provinz Hubei sind 68 der 71 Toten gemeldet und 499 der insgesamt 508 Neuerkrankungen. Insgesamt starben damit bislang 2663 Menschen in China an den Virus-Folgen.

Hintergrund über das Coronavirus: