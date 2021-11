Italien empört über Proteste von Corona-Gegnern in KZ-Häftlingskleidung

Politiker und jüdische Verbände in Italien haben empört auf eine Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen in KZ-Häftlingskleidung reagiert. Bei Protesten gegen den Corona-Pass trugen zahlreiche Demonstranten in der nordwestlichen Stadt Novara am Samstag längs gestreifte Uniformen, wie sie Deportierte in den Konzentrationslagern der Nazis tragen mussten. Auf einigen Uniformen standen Nummern, wohl in Anspielung auf die tätowierte Kennzeichnung von Gefangenen im Dritten Reich.

"Das sind Bilder, von denen ich nie geglaubt hätte, sie jemals zu sehen", erklärte die Präsidentin der Vereinigung jüdischer Gemeinschaften in Italien (Ucei), Noemi Di Segni. Ein solches Verhalten sei ebenso dumm und ignorant wie gefährlich, schrieb sie in einem Gastbeitrag in der Montagsausgabe der Zeitung "La Stampa". Di Segni bezeichnete die Demonstration als "unerträglichen Skandal" und wies jeden Versuch zurück, die Aktion als Äußerung der Meinungsfreiheit zu relativieren.

Auch Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza zeigte sich "schockiert über diese Leute, die sich auf die Konzentrationslager beziehen". Der Bürgermeister von Novara und Politiker der rechtsradikalen Lega-Partei, Alessandro Canelli, verurteilte die Proteste ebenfalls. "Eine ideologische Position zu einem Impfstoff oder einem Gesundheitspass mit dem tragischsten Kapitel unserer Geschichte und mit Menschen, die deportiert, gedemütigt, gefoltert und getötet wurden, zu vergleichen, ist einfach nur beschämend", sagte er. (AFP)