Nochmal mehr Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Quarantäne

Mindestens 200.000 Schülerinnen und Schüler waren in der vergangenen Woche bundesweit in Quarantäne. Das geht aus neuen Zahlen der Kultusministerkonferenz hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Die Zahl – ganz genau waren es 199.932 - entspricht zwei Prozent der Schülerschaft. In Berlin waren es demnach 20.319 Schülerinnen und Schüler, das ist sogar ein Anteil von fünf Prozent, mit Bremen der bundesweit höchste Anteil. Die Zahlen sind allerdings nicht vollständig, da mit Baden-Württemberg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein drei größere Flächenländer keine Zahlen meldeten. Die Zahlen sind insgesamt im Vergleich zur Vorwoche nochmals angestiegen, als 190.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne gemeldet wurden.

Aus einigen Bundesländern ist allerdings bekannt, das Quarantäneauflagen für Schulen inzwischen aufgeweicht wurden – womöglich sind die Zahlen so nur eingeschränkt vergleichbar. An 3702 Schulen bundesweit war der Schulbetrieb eingeschränkt, also Klassen zumindest teilweise in Präsenzbetrieb. Das sind 12,8 Prozent. Auch hier liegt Berlin mit einem Anteil von 38 Prozent (313 Schulen) mit Bremen mit Abstand an der Spitze. 118 Schulen waren bundesweit komplett geschlossen, in Berlin betraf das diesen Angaben zufolge keine Schule.



Rund 11.600 Lehrkräfte waren laut KMK in Quarantäne, hier lieferten allerdings fünf Länder keine Angaben, darunter auch Berlin. Wie viel Unterricht wegen der fehlenden Lehrerinnen und Lehrer ausfiel, verrät die Statistik nicht. Mit dem Coronavirus infiziert waren demnach bundesweit 20.185 Schülerinnen und Schüler sowie 3169 Lehrkräfte. Auch hier stiegen die Zahlen nochmals im Vergleich zur Vorwoche. In Berlin waren 1415 Schülerinnen und Schüler sowie 479 Lehrkräfte coronapositiv. Die KMK will die Zahlen künftig jede Woche veröffentlichen.(Tilmann Warnecke)