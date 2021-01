Lockdown-Frust, Impfstoff-Ärger, Existenzängste: Das Corona-Jahr 2021 hat bisher in Deutschland nicht besonders viele gute Nachrichten zu bieten – und aktuell scheinen auch die Perspektiven nicht klar. Es gibt aber fünf Zahlen, die ein zumindest ein wenig Hoffnung machen können, sofern Virusvarianten das Pandemie-Bild nicht wieder völlig ändern.

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sagte zu den Mutationen am Freitag: „Es werden immer mehr Fälle und Ausbrüche gemeldet.“ Es sei davon auszugehen, dass es in kurzer Zeit zu mehr Fällen führen würde, wenn sich die noch ansteckenderen Varianten ausbreiten würden. „Das müssen wir verhindern“, sagte Wieler. Ein neuer starker Anstieg der Fallzahlen würde die Kliniken an die Grenze bringen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Bisher wurden die Virusvarianten aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien nach Angaben des Bundesgesundheitsministerium 150 Mal in Deutschland nachgewiesen.

Hoffnungsschimmer 1: Die Zahl der Neuinfektionen

Der Trend, dass sich weniger Menschen nachweislich mit dem Coronavirus anstecken, hält an. Die Zahl der Neuinfektionen geht seit Weihnachten kontinuierlich zurück, wenn auch langsamer als von vielen erwartet und erhofft. Dennoch: Das RKI meldete am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 94. Diese Zahl geht seit etwa zwei Wochen zurück.

Am Donnerstag war der Wert mit 98 erstmals seit einem Vierteljahr unter den Wert von 100 gesunken. Auf 100.000 Einwohner entfallen damit weniger als 100 Neuinfektionen im Schnitt der vergangenen sieben Tage. Der bisherige Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Der Unterschied zwischen den Bundesländern ist jedoch nach wie vor groß: Die höchsten Inzidenzen haben (Stand RKI Donnerstag) Thüringen und Sachsen-Anhalt mit je 174, Brandenburg mit 151 und Sachsen mit 130. Den niedrigsten Wert hat Bremen mit 73.

RKI-Chef Wieler warnte, der Wert sei nur in den am stärksten betroffenen Bundesländern gesunken. In den anderen zwölf Ländern sei die Inzidenz nahezu gleich geblieben – in manchen Landkreisen sogar gestiegen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte: „Wir verzeichnen gerade einen positiven Trend.“ Aber: „Das reicht noch nicht.“

Zudem ist der Wert von 94,4 auch noch weit vom Ziel der Bundesregierung entfernt, die eine Inzidenz von unter 50 anstrebt, damit Infektionsketten von den Gesundheitsämtern wieder nachverfolgt werden können. An diesen Inzidenz-Wert sind unter anderem die Corona-Auflagen von Bund und Ländern für die Bürger gekoppelt. Wichtig sei, schnell auf den 50er-Wert zu kommen, „damit wir dann über Öffnungen reden können“, argumentiert Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Dabei gibt es keine Automatismen: Bei welchen Schwellen welche Corona-Maßnahmen zu lockern sind, ist eine politisch zu klärende Frage. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach twitterte bereits am Mittwochabend: „Ich werde für Fortsetzung des Lockdowns argumentieren“ – bis eine Inzidenz von 25 erreicht sei. Der derzeitige harte Corona-Lockdown in ganz Deutschland gilt dem Beschluss von Bund und Ländern vorerst noch bis zum 14. Februar.

[Alle aktuellen Entwicklungen in Folge der Coronavirus-Pandemie finden Sie hier in unserem Newsblog. Über die Entwicklungen speziell in Berlin halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.]

Das RKI meldete am Freitag 14.022 Neuinfektionen, nach 17.553 am Donnerstag. Insgesamt sind nun in Deutschland mehr als 2,192 Millionen Infektionen bestätigt. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Hoffnungsschimmer 2: Der R-Wert

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag dem RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend zufolge bei 0,90 (Vortag 0,87). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 90 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Sorgen bereit hier die britische Virusvariante, die offenbar sehr viel ansteckender ist und deshalb einen höheren R-Wert aufweist. „Das neue Virus hat einen etwa 0,3 bis 0,4 höheren R-Wert“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel Teilnehmerangaben zufolge nach einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Hoffnungsschimmer 3: Die Positivquote der Tests

Dem RKI-Lagebericht vom Mittwochabend zufolge geht die Zahl der positiven Testungen weiter zurück. In der Kalenderwoche 3 (18. bis 24. Januar) lag die sogenannte Positivquote, die einmal pro Woche veröffentlich wird, demnach bei 9,97 Prozent – es gab hier 1,068 Millionen Tests. In der Woche zuvor betrug der Wert 10,44 Prozent (1,162 Millionen Tests) und in der ersten Woche des neuen Jahres 12,76 Prozent.

Den bisherigen Höchststand hatte es in der letzten Woche des vergangenen Jahres gegeben. Damals gab es 806.908 Tests, die Positivquote lag bei 15,91 Prozent.

Hoffnungsschimmer 4: Die Zahl der aktiven Fälle

Daten zufolge, die der Tagesspiegel live aus rund 400 Landkreisen zusammenträgt, geht die Zahl der aktiven Coronavirus-Erkrankungen in Deutschland deutlich zurück. An Heiligabend gab es hier mit 400.475 Fälle den bisherigen Höchststand in der Pandemie. Vier Wochen später, am 24. Januar, wurden noch 287.553 Meldungen registriert, am Freitag lag die vorläufige Zahl bei 239.442.

In Berlin gab es den bisherigen Höchststand am 28. November mit 21.912 Fällen. Heiligabend wurden dann 20.148 Fälle gemeldet und vier Wochen später 13.466. Am Donnerstag wurden dann noch 12.247 aktive Erkrankungen registriert. Das RKI schätzt die Zahl der Menschen in Deutschland, die von Infektion mit dem Coronavirus genesen sind, auf rund 1.898.900.

Hoffnungsschimmer 5: Die Zahlen aus den Kliniken

Auf den Intensivstationen sinkt die Zahl der Covid-19-Patienten weiter, mit Stand Donnerstag waren 4437 von ihnen in Behandlung, wie aus dem Report der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht. Das ist mehr als zu Hochzeiten der ersten Welle, aber eine leichte Entspannung im Vergleich zum Jahresbeginn: Anfang Januar waren es 5800 gewesen. Rund 2480 Covid-19-Patienten (56 Prozent) müssen den Angaben zufolge invasiv beatmet werden.

Divi-Präsident Gernot Marx warnte Mitte des Monats, Lockerungen dürften erst kommen, wenn sich die Lage deutlich entspannt hätte. „Die Zahl der intensivmedizinisch versorgten Covid-19-Kranken muss dafür bundesweit stabil klar unter 1000 Patienten liegen.“ Dies erwarte er frühstens im April, sofern sich der Trend fortsetze, sagte er vor einigen Tagen. Im Schnitt verbringen Covid-19-Patienten seinen Angaben zufolge 25 Tage auf Intensivstationen verbringen.

Am Divi-Register sind 1280 Klinikstandorte beteiligt, registriert sind bundesweit 26.957 Intensivbetten, davon waren Donnerstag 84 Prozent (22.615) belegt. Demnach gab es noch 4342 freie Betten.

Die Zahl, die schockt

Weil die Maßnahmen des Teil-Lockdowns nicht die erhoffte Wirkung zeigten, war es nicht zuletzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der forderte, die Auflagen deutlich zu verschärfen. Um den Ernst der Lage zu unterstreichen, wählte er eine zu dem Zeitpunkt drastisch klingende Formulierung zu Beginn der damaligen Bund-Länder-Runde am 25. November 2020: „Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Todeszahlen sind aktuell so hoch, als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen.“

An diesem Tag waren 414 neue Covid-19 Tote binnen 24 Stunden gemeldet worden. Am Freitag verzeichnete das RKI mehr als doppelt so viele: 859. Der bisher traurige Tagesrekord in der Pandemie war am 14. Januar mit 1244 Todesfällen erreicht worden. Die Schwelle von 50.000-Covid-19-Toten war am 22. Januar überschritten worden. „Das ist eine bedrückende, für mich schier unfassbare Zahl“, sagte RKI-Chef Wieler da.

Mehr zum Thema Impfstoff ist kein „Gamechanger“ Die Mutanten sind der Spielverderber

Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, liegt in Deutschland nun bei 55.752. Besonders bedrückend: Sehr viele der Covid-19-Toten lebten in Pflegeheimen. Patientenschützer beziffern die Zahl auf etwa 35.000. In Berlin sind sogar fast zwei Drittel der Corona-Toten in Alten- und Pflegeheimen gestorben, wie gerade aus einer Statistik der Gesundheitsverwaltung hervorging.