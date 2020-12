Mehr Lehrkräfte mit Coronavirus infiziert

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Lehrkräfte ist binnen einer Woche relativ stark angestiegen. Das geht aus aktuellen Angaben der Kultusministerkonferenz hervor. Demnach waren in der ersten Dezemberwoche bundesweit 3533 Lehrkräfte infiziert, in der Woche zuvor waren 2831 Infektionen gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 15 Prozent. Zu berücksichtigen ist dabei, dass in der Vorwoche Niedersachsen keine Zahlen gemeldet hatte. Das Land kommt jetzt auf 163 Neuinfektionen unter Lehrkräften.





Unter den Schülerinnen und Schülern sind die Zahlen in etwa konstant: Nach 18.249 Neuinfektionen in der Vorwoche jetzt 19.202, wobei auch hier Niedersachsen nur in der aktuellen Woche Zahlen lieferte (1406). In Quarantäne befanden sich in der ersten Dezember-Woche fast 214.000 Schülerinnen und Schüler sowie 13.504 Lehrkräfte, was in etwa den Werten der Vorwoche entspricht. Hier fehlen allerdings Angaben aus Baden-Württemberg, Niedersachsen sowie für die Lehrkräfte aus Sachsen. Auffällig ist für Sachsen, dass dort erneut mehr als doppelt so viele Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sind. Das sind jetzt 16.205, nach 7365 in der Vorwoche und 2653 nochmals eine Woche zuvor.





In Berlin befinden sich demnach 16.199 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, rund 1600 weniger als in der Woche zuvor. Von den Lehrkräften mussten sich in Berlin 1485 isolieren, etwas mehr als zuvor. Allerdings wurde erst am Dienstag bekannt, dass Berlin die Quarantäneregeln für die Schulen gelockert hat – es ist also fraglich, inwieweit sich die Zahlen vergleichen lassen. (Tilmann Warnecke)