Das Robert Koch-Institut hat die höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland seit mehr als drei Monaten registriert. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 1510 neue Corona-Infektionen gemeldet. Höher lag die Zahl zuletzt am 1.Mai mit 1639 registrierten Neuinfektionen. (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml soll schon früher von den Corona-Testpannen gewusst haben als bisher von ihr dargestellt. Das haben Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" ergeben. Demnach wurde ihr Ministerium bereits am Montag der vergangenen Woche darüber informiert, dass mehrere 10.000 Reiserückkehrer auf ihre Testergebnisse warten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich deutlich zur Test- und Quarantänepflicht von Reiserückkehrern aus Risikogebieten geäußert: "Das ist keine Kann-Regelung, sondern eine bußgeldgeregelte Regelung im Infektionsschutzgesetz." Wenn sich alle an die Regeln halten würden, "können wir viel öffentliches Leben ermöglichen", sagte Merkel. Aber: "Weitere Lockerungen können aus meiner Sicht zur Zeit nicht stattfinden."

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Mittwochmorgen in Deutschland 13.064 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 22 Millionen Infektionsnachweise, fast 780.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

