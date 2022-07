In China gilt erneut für Dutzende Millionen Menschen ein Corona-Lockdown. In der 13-Millionen-Einwohner-Metropole Xi'an begann am Mittwoch ein erneuter Lockdown , Geschäfte, Schulen und Restaurants sollen in der für ihre Terrakotta-Armee berühmten Stadt vorerst eine Woche lang geschlossen bleiben. In Chinas größter unddurften die Menschen in manchen Wohnvierteln ihre Häuser nicht verlassen."Lasst mich Euch eine schaurige Geschichte erzählen: Der Bezirk Putuo verschickt wieder Gemüse", schrieb am Dienstag ein Shanghaier im Messengerdienst WeChat mit Blick auf Lebensmittellieferungen an Menschen,. "Ich bin so nervös, die Epidemie hat meine Jugend zerstört", schrieb ein Shanghaier Nutzer des Kurzmitteilungsdienstes Weibo über die Corona-Restriktionen. "Ich werde noch verrückt." (AFP)