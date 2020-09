Corona-Fall beim Semperoper Ballett

In der Ballettcompany der Dresdner Semperoper gibt es einen positiven Corona-Fall. 66 Tänzerinnen und Tänzer müssen für zunächst fünf Tage in Quarantäne und sich testen lassen, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Es fallen vorerst zwei Vorstellungen von „Semper Essenz: We will dance!“ am Freitagabend sowie am Sonntag aus. Bereits erworbene Tickets können zurückgegeben werden. (dpa)