Söder: Es wird zu wenig über Corona-Tote geredet

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich "empört" darüber geäußert, dass in Deutschland zu wenig über Corona-Tote geredet werde. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe in den Beratungen mit den Ministerpräsidenten gesagt, dass Corona in diesem Jahr die dritthäufigste Todesursache in Deutschland werden dürfte, sagt der CSU-Chef bei der Jungen Union. In Bayern verzeichne man sechsmal so viele Corona- wie Verkehrstote.



Söder forderte die anderen Bundesländer auf, konsequent schärfere Maßnahmen in Hotspots umzusetzen. Ansonsten habe man keine Chance, die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland wieder zu senken. Bund und Länder müssten zudem vor Weihnachten klären, ob nicht doch zusätzliche Beschränkungen auch mit Blick auf Silvester nötig seien, sagte er. "So können wir das nicht endlos machen", fügt Söder mit Blick auf die weiter hohen Infektionszahlen hinzu.





Söder setzt sich zudem für eine Beobachtung der Verbindungen zwischen AfD und den sogenannten Querdeckern und Gegnern von Corona-Maßnahmen durch den Verfassungsschutz ein. "Wer steuert wen? Wird die AfD vielleicht schon von den Querdenkern gesteuert oder ein Teil der AfD?", sagte er. Der Verfassungsschutz müsse prüfen, welche Ziele dabei verfolgt würden und wie die Verbindungen auch des radikalen AfD-Flügels zu den Querdenkern sei. "Das muss geklärt werden. Das müssen die Menschen wissen", forderte der CSU-Politiker.







Söder sprach beim digitalen Deutschlandtag der Jungen Union (JU). Mehr als 300 Delegierte nehmen an dem virtuellen Treffen der gemeinsamen Jugendorganisation von CDU und CSU. (Reuters)