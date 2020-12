RKI-Chef mahnt Ressourcen für Heime an

Wieler geht nun auf die viele Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen ein. In den vergangenen drei Wochen habe sich die Zahl der Infektionen in älteren Altersgruppen deutlich erhöht. Die Dynamik der Infektionen in Krankenhäusern sei dagegen wesentlich geringer. "Unseren Altenheimen fehlen gewisse Möglichkeiten, die Krankenhäuser haben", sagt Wieler. In der Gruppe der Über-80-Jährigen seien bislang mehr als 11.500 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert worden.

Der Schutz vulnerabler Gruppen sei von Anfang an sehr wichtig gewesen, so der RKI-Chef. "Die Alten- und Pflegeheime benötigen die notwenigen Ressourcen, um die empfohlenen Hygienekonzepte umsetzen zu können", mahnt er. "In den Pflege- und Altenheimen sollten die Konzepte, die wir erarbeitet haben, besonders intensiv eingesetzt werden", betont der RKI-Chef. Auch Testung spiele dabei eine Rolle. Diese seinen in erster Linie dafür da, zu überprüfen, ob ein Hygienekonzept funktioniere.