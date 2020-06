Rund 1,5 Millionen neue Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA Die Coronavirus-Pandemie hat in den USA weiter erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. In der Woche bis einschließlich 13. Juni stellten erneut rund 1,5 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Vorwoche korrigierte das Ministerium von rund 1,54 Millionen Anträgen auf 1,57 Millionen nach oben.



Seit der weitgehenden Stilllegung der Wirtschaft zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus Mitte März verloren mehr als 40 Millionen Menschen in den USA in kürzester Zeit mindestens zeitweise ihre Jobs. In der Folge schnellte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in schwindelerregende Höhe: Zeitweise wurden innerhalb einer Woche mehr als sechs Millionen Erstanträge verzeichnet. (dpa)