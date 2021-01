Italiens Schüler zurück in den Klassenzimmern Während in Deutschland viele Schüler weiter im Homeschooling sitzen, füllen sich in Italien die Klassenräume wieder. Seit Montag können die Jugendlichen der höheren Jahrgangsstufen, die über Monate Distanzunterricht von zu Hause aus hatten, in vielen Regionen wieder in der Schule lernen. „Ich bin sehr froh, wieder dort zu sein“, sagte die Schülerin Valeria aus Rom der Deutschen Presse-Agentur. Von den sechs Schultagen je Woche sei sie an dreien zu Hause und an dreien im Klassenzimmer.



„Mir ist in den vergangenen Tagen klargeworden, wie sehr mir die echte Schule gefehlt hat“, erklärte sie. Sie schaffe es endlich wieder, sich für den Unterricht zu interessieren. Außerdem freue sie sich darüber, wieder Routine in ihrem Tag zu haben. Manche Räume seien allerdings zu klein, um den nötigen Abstand zu wahren, ergänzte sie. (dpa)