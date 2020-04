Der Nachschub an medizinischen Masken ist laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" in Deutschland weiter dürftig. Die Pharmagroßhändler berichten demnach von leeren Lagern. "Auch wenn wir unsere Bestände aufgestockt haben, übersteigt die Nachfrage auch aktuell noch das Angebot", zitierte die Zeitung den Großhändler Gehe. (mehr im Newsblog unten)

Wegen der Coronavirus-Pandemie bleiben die Schulen in Italien bis zu den Sommerferien geschlossen und öffnen im September wieder. Das erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte in einem Interview. Er kündigte zudem an, dass bei den geplanten Lockerungen der Schutzmaßnahmen „strategisch“ wichtige Wirtschaftsaktivitäten rasch wieder starten sollten, eventuell schon nächste Woche.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat Erwartungen an weitere Lockerungen in der Corona-Krise nach der Schalte mit ihren Länderkollegen und der Bundeskanzlerin am kommenden Donnerstag (30. April) gedämpft. „Wir haben wahnsinnig viel erreicht, das haben wir auch der großen Disziplin unserer Bevölkerung zu verdanken, das dürfen wir nicht verspielen“, sagte Dreyer.

Die aktuellen Zahlen: Die Universität Johns Hopkins in Baltimore zählt am Sonntagmorgen weltweit mehr als 2,8 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionsfälle und rund 203.000 nachgewiesene Covid-19-Tote. Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland aktuell mehr als 156.000 nachgewiesene Infektionsfälle und mehr als 5877 Tote.

Hintergründe zum Coronavirus: