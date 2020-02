Reisende sollten bedenken, dass sich Aufenthalte in China auf die Einreisemöglichkeiten in andere Länder auswirken können. (dpa)



Fürläuft aufgrund des Coronavirus momentan vieles anders als gewohnt. Eine Übersicht:- Inwerden Reisende laut Auswärtigem Amt (AA) derzeit vermehrt kontrolliert, um Erkrankte zu identifizieren. Einige Regionen im Norden sind durch lokale Behörden abgeriegelt. Das Ein- und Ausreiseverbot wurde in zehn Orten verhängt - in der Provinz Lodi südöstlich von Mailand in der Region Lombardei und in der Stadt Vò Euganeo in Venetien.- Inwerden Reisende derzeit ebenfalls verstärkt kontrolliert. Wie in Italien müssen sich Reisende laut AA mit dem Auftreten von Krankheitsfällen bis hin zu Quarantänemaßnahmen und Einreisesperren einstellen.- Indürfen ausländische Reisende, die aus den chinesischen Provinzen Hubei oder Zhejiang kommen, nicht mehr ohne weiteres einreisen. Reisende sollten sich gegebenenfalls bei der zuständigen japanischen Auslandsvertretung über die aktuell geltenden Einreisebestimmungen informieren, empfiehlt das Auswärtige Amt.- Ingilt für Ausländer, die vom chinesischen Festland kommen oder aus den südkoreanischen Provinzen Daegu und Gyeongsangbuk kommen, eine Einreisesperre. Reisende, die aus anderen Provinzen Südkoreas einreisen - auch im Transit -, müssen sich einer Befragung unterziehen und stehen unter 14-tägiger Beobachtung. Reisende sollten sich im Zweifel mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen.- Inmüssen Reisende mit Beschränkungen und mit dem Verbot öffentlicher Veranstaltungen rechnen. Insbesondere von Reisen in die östliche Provinz Gyeongsangbuk-do und in die Stadt Daegu werde derzeit abgeraten, schreibt das Auswärtige Amt im Reisehinweis.- Inrät das Auswärtige Amt von Reisen in die Provinz Ghom derzeit ab. Zudem fordern die iranischen Behörden den Angaben zufolge dazu auf, nicht erforderliche Reisen in die Städte Teheran, Arak und Gilan abzusagen oder zu verschieben.- Inmüssen Einreisende derzeit damit rechnen, dass sie Quarantäne von 14 Tagen durchlaufen müssen. Diese Entscheidung kann sich je nach Stadt unterscheiden. Reisenden sollten vorab nach den geltenden Bestimmungen vor Ort fragen, rät das AA. Für Reisende nach Peking, die aus dem Ausland über einen internationalen Flug ankommen und sich in den vergangenen 14 Tagen nicht in China aufgehalten haben, gilt die offizielle 14-tägige Quarantänezeit derzeit nicht.