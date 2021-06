Bild: IMP

Laut einer Studie verschlechtert sich die Lebenssituation junger Europäer durch die Pandemie Die Lebenssituation junger Menschen in Europa hat sich durch die Corona-Pandemie offenbar deutlich verschlechtert. Laut der am Mittwoch in Berlin vorgestellten fünften TUI-Jugendstudie "Junges Europa" veränderte sich das Leben für 52 Prozent der unter 26-Jährigen in der Krise zum Schlechteren. In Deutschland stimmten dieser Aussage 46 Prozent der Befragten zu, in Griechenland waren es sogar 65 Prozent.



In den vergangenen Monaten verloren demnach vier von zehn jungen Europäern zwischen 16 und 26 Jahren ihren Job oder erlitten finanzielle Einbußen. In Deutschland gaben 29 Prozent der Befragten an, von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit betroffen gewesen zu sein. In Griechenland waren es sogar 58 Prozent der unter 26-Jährigen.



Der Studie zufolge beschreibt fast jeder zweite der unter 26-Jährigen seinen derzeitigen Gefühlszustand als "müde", "unsicher", "genervt" oder "gestresst". Die Befragten fühlten sich in allen Lebensbereichen stark belastet. Am schwierigsten fänden junge Menschen jedoch die Beschränkungen im öffentlichen und sozialen Leben.



Wie die Umfrage zeigt, bewerten viele junge Deutsche die Corona-Maßnahmen anders als noch vor einigen Monaten: Während im September noch 52 Prozent der Befragten die Maßnahmen für angemessen hielten, bezeichneten diese 54 Prozent der im April Befragten als nicht ausreichend. Dem EU-Pandemiemanagement stellte die Mehrheit der 16- bis 26-jährigen Europäer ein bestenfalls mittelmäßiges Zeugnis aus.



Die Arbeit der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bewerteten die Befragten grundsätzlich positiv. 42 Prozent aller jungen Europäer bezeichneten Merkels Politik als "eher gut oder sehr gut". Nur die unter 26-jährigen Griechen waren demnach weniger zufrieden mit der deutschen Bundeskanzlerin - dort gaben nur 23 Prozent eine positive Bewertung für deren 16-Jährige Amtszeit ab. (AFP)