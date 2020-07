Verpflichtende Corona-Tests für Reiserückkehrer könnten nach Einschätzung der Polizeigewerkschaft GdP als letztes Mittel von der Polizei mit Gewalt durchgesetzt werden. „Wir müssen letztlich Recht durchsetzen und am Ende auch mit Zwang“, sagte der Vize-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Wenn die Verwaltungsanordnung zur Corona-Testpflicht durch Zwang durchgesetzt werden soll, ist das Aufgabe der Polizei.“ Die Entscheidung müsse aber auf Landesebene getroffen werden (mehr im Newsblog unten).

Weitere Nachrichten: In den USA sind inzwischen mehr als 150.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Bislang gab es in den USA demnach rund 4,4 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2.

Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise in Europa lag die Übersterblichkeit nach Angaben des französischen Statistikamts Insee bei 50 Prozent. Die am Mittwoch veröffentlichten Daten beziehen sich auf die Woche vom 30. März bis 6. April, in der die Zahl der Todesfälle im Vergleich zu den Vorjahren um die Hälfte stieg. Demnach wiesen Spanien, Italien, Belgien und Frankreich die höchsten Werte auf, in Deutschland lag die Übersterblichkeit in dem Zeitraum bei vier Prozent.

Nachdem eine Infektion im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt wurde, haben sich inzwischen zehn weitere Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Alle elf Fälle stehen in Zusammenhang, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Donnerstagmorgen in Deutschland 8299 registrierte, aktive Fälle. Vor zwei Wochen waren es noch rund 6200 Fälle. Das 7-Tage-Mittel liegt bei 622 Fällen, 461 waren es in der Vorwoche. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge knapp 17 Millionen Infektionsnachweise, rund 666.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Corona.

