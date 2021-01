Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich mit drastischen Worten gegen Forderungen nach Lockerungen in der Corona-Pandemie ausgesprochen. „Ich merke, dass bei mir in Thüringen gerade die Hütte brennt", sagte der Linke-Politiker am Sonntagabend im ZDF-„heute journal“. "Heute ist für mich ein schlimmer Tag. Denn heute haben wir in ganz Thüringen die 300er-Inzidenz überschritten, und alle Landkreise und kreisfreien Städte sind über die 200 gegangen. Es ist kein Platz mehr für Lockerungen und die Debatte von der Lockerung zur Lockerung.“ (mehr im Newsblog unten)

Weitere Corona-Nachrichten:

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 12.497 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 343 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet.

binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. In England sollen schon bald flächendeckend Menschen ohne Symptome im Schnellverfahren auf das Coronavirus getestet werden .

sollen schon bald . Im Kampf gegen die Pandemie haben sich in der Schweiz Schulschließungen als eine der effektivsten Maßnahmen erwiesen. Das geht aus einer Studie hervor, die am Sonntag von der ETH Zürich veröffentlicht wurde.

haben sich in der Schweiz Schulschließungen als eine der effektivsten Maßnahmen erwiesen. Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Montagmorgen rund 362.512 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 90 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 1,9 Millionen Menschen starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.