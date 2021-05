Bild: dpa/Christoph Soeder

Cafés und Strände an Pfingsten gut besucht Allmählich kehrt in vielen Städten Deutschlands das Leben auf den Straßen zurück. Pünktlich zum langen Pfingstwochenende durften vielerorts Lokale und Cafés ihre Tische nach draußen stellen. Viele Gäste nutzten die Feiertage und genossen ein Stückchen Normalität - trotz teils wechselhaften Wetters. Das Wetter dürfte auch zu Beginn der letzten Maiwoche, die immer noch wie April wirkt, wechselhaft bleiben. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) tritt erstmal keine Besserung ein. „Es bleibt zu kühl, eher trüb, wechselhaft und nass“, teilte der DWD mit.



In Hamburg war die Außengastronomie auch in der zweiten Nacht nach Wiedereröffnung gut besucht. „Auf dem Schulterblatt im Schanzenviertel waren die Tische gestern Abend bis auf den letzten Platz voll ausgelastet“, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Die Polizei hielt Dutzende Verstöße gegen Maskenpflicht und Abstandsgebote fest.



Trotz des mäßigen Wetters am Wochenende waren auch in Berlin viele Menschen unterwegs, trafen sich zum Mittagessen oder zum frisch gezapften Bier. Das Open-Air-Kino in Berlin-Friedrichshain war gut besucht. Auf der Museumsinsel flanierten Menschen oder saßen an der Spree, im Tiergarten war ein großer Biergarten offen und am Kurfürstendamm wurde auf der Restaurantterrasse gefrühstückt.



Viele Küstenurlauber ließen sich an Pfingsten aber auch vom Regenwetter nicht beeindrucken. Nach der Öffnung des Tourismus in Niedersachsen reisten Urlauber vor allem aus Nordrhein-Westfalen auf die Ostfriesischen Inseln. Viele seien schon am Freitag gekommen und auch am Samstag habe der Anreiseverkehr angehalten, sagte eine Sprecherin der AG Ems.



Cuxhaven an der Nordsee meldete ein „spürbares Tourismus-Aufkommen“. Eine Sprecherin der Tourist-Information der Insel Borkum sagte: „Züge und Schiffe waren voll, aber es waren längst nicht so viele Menschen wie sonst an Pfingsten auf Borkum.“ (dpa)