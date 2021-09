Schulträger in Prozess um Stornierung von Klassenfahrt wegen Corona erfolgreich Ein Reiseveranstalter muss einer Stiftung für eine während der dramatischen Frühphase der Corona-Pandemie im März 2020 stornierte Klassenfahrt laut einem Urteil den vollen Reisepreis erstatten. Das entschied das Oberlandesgericht im nordrhein-westfälischen Hamm nach Angaben vom Montag in einem Prozess um eine geplante Reise von Schülerinnen und Schüler nach Großbritannien. Die Corona-Pandemie habe den im Bürgerlichen Gesetzbuch definierten Sachverhalt einer "erheblichen Beeinträchtigung" erfüllt, der zu einem Rücktritt berechtige.



Laut Gericht ging es um eine Mitte März 2020 geplante Fahrt, die von der verantwortlichen Lehrerin angesichts der eskalierenden Situation wenige Tage vor dem Starttermin storniert worden war. Die Absage erfolgte demnach am 12. März. Am Tag zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO den Pandemiefall ausgerufen, am Tag danach kündigten Nordrhein-Westfalen sowie etliche andere Bundesländer unter anderem die Schließung von Schulen und Kitas an.



In den folgenden Tagen folgte ein bundesweiter Lockdown, außerdem schlossen immer mehr Staaten ihre Grenzen. Am 17. März sprach das deutsche Auswärtige Amt eine allgemeine weltweite Reisewarnung aus. Laut Urteil erfolgte die Stornierung vor dem Hintergrund des Wissens um die Verbreitung eines neuartigen Krankheitserregers, der nicht behandelbare Infektionen mit tödlichem Ausgang auslöste. Die Pandemielage im Zielland Großbritannien sei damals "akut" gewesen.



In dem Prozess ging es um einen Rechtsstreit zwischen dem Anbieter und der Stiftung, die Trägerin der betroffenen Schule ist. Die Firma muss der Stiftung nun den vollen Reisepreis in Höhe von zehntausend Euro erstatten. Von sich aus hatte sie zunächst nur tausend Euro erstattet. In erster Instanz wies das Landgericht Detmold die Klage der Stiftung ab. Die Richter begründeten dies aber mit einer anderen Sicht auf die Vertragsbeziehungen.



Demnach hätte die Stiftung kein Recht auf Rückzahlung gehabt, weil die von ihrer Lehrerin vertretenen Schülerinnen und Schüler die Vertragspartner des Unternehmens gewesen seien. Dieser Auffassung widersprach das Oberlandesgericht aber. Die damaligen Umstände der Vertragsabwicklung und die Korrespondenz vor dem Prozess belegten, dass das Unternehmen die Schule beziehungsweise die hinter dieser stehende Stiftung stets als Vertragspartner angesehen habe. (Az. 22 U 33/21) (AFP)