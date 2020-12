Höchstwert: Mehr als 800 Corona-Tote in Deutschland an nur einem Tag Die Zahl der an oder in Verbindung mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen in Deutschland hat am Dienstag einen neuen Höhepunkt erreicht. Das geht aus Tagesspiegel-Daten hervor. Der vorläufigen Zählung zufolge meldeten die Gesundheitsämter mehr als 800 Todesfälle. Der bisherige Höchstwert liegt bei 613 und wurde am vergangenen Dienstag erreicht. Am Montag lag die Zahl der Todesfälle bei 481. Die Zahl der neuen Corona-Fälle liegt laut Tagesspiegel-Daten bei mehr als 21.300 - das sind deutlich mehr als am Montag (rund 17.700) und als am Dienstag der Vorwoche (hier waren es rund 3000 Neuinfektionen weniger).