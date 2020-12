Diakonie Mitteldeutschland ruft zur Mitarbeit in überlasteten Heimen auf

Die evangelische Landeskirche und die Diakonie in Mitteldeutschland rufen zur Mitarbeit in Pflege- und Wohnheimen auf. Mit der Kampagne „Kümmern statt Klatschen“ sollen angesichts der dramatischen Situation Menschen gewonnen werden, die dort helfen, wo Unterstützung dringend gebraucht werde, heißt es in einer am Sonntag in Halle verbreiteten Erklärung des Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, und des Vorstandsvorsitzenden der Mitteldeutschen Diakonie, Christoph Stolte.



Gesucht würden Männer und Frauen, die pflegerische Erfahrung oder einen sozialen Beruf erlernt hätten beziehungsweise als Mitarbeitende in der Gastronomie Hygienezertifikate nachweisen könnten. Für potenzielle Helfer sei eine Internet-Plattform eingerichtet worden. Die Einrichtungen vor Ort würden entscheiden, welche Unterstützung gebraucht werde, ob Helfer geeignet seien und wo sie eingesetzt würden.



Stolte sprach von einzelnen Einrichtungen, in denen aktuell mehr als zwei Drittel der Mitarbeitenden krankgemeldet seien. Die Zahl der Infektionen steige täglich an. „Beifall klatschen war gestern, jetzt brauchen wir helfende Hände, Menschen, die mit zupacken, um die Arbeit in den stationären Einrichtungen zu entlasten“, bat er um Unterstützung. Das Virus kenne keine Feiertage und keine Pause, erklärte Kramer. Der Appell sei eine „Herzensbitte“. Die Diakonie Mitteldeutschland ist für die soziale Arbeit der EKM und der Evangelischen Landeskirche Anhalts zuständig. In ihren mehr als 1.700 Einrichtungen und Diensten sind rund 30.000 Mitarbeitende beschäftigt. (epd)