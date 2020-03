Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ruft Reiserückkehrer aus Italien, der Schweiz und Österreich zu einer zweiwöchigen Selbstisolation auf. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will unter anderem Ärzte und Krankenhäuser der Bundeswehr stärker in der Krisenbewältigung einsetzen

Im Kampf gegen das Coronavirus hat US-Präsident Donald Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Damit könnten bis zu 50 Milliarden Dollar gegen die Epidemie mobilisiert werden, sagte Trump am Freitag bei einer Ansprache im Garten des Weißen Hauses. Die Verkündung des nationalen Notstandes war angesichts des sich auch in den USA ausbreitenden Virus erwartet worden.

Dänemark schließt in der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen. Die Maßnahme gelte ab Samstag um 12.00 Uhr, teilte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitagabend in Kopenhagen mit. Auch Polen macht seine Grenzen zu.

Die Bundesregierung hat bei der Firma Drägerwerk in Lübeck 10.000 Beatmungsgeräte für Krankenhäuser bestellt. Die Abwicklung des Auftrages werde sich über das ganze Jahr erstrecken, sagte eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage von „Tagesspiegel Background Gesundheit & E-Health“ (mehr dazu im Newsblog unten).

Die Lufthansa will offenbar ihren Flugbetrieb größtenteils einstellen. Das schreibt das "Handelsblatt". In der Folge will das Unternehmen Staatshilfe beantragen.

Das Robert Koch-Institut meldet am Freitagabend 3062 laborbestätigte Infektionsfälle in Deutschland, darunter fünf Todesfälle.

Hintergrund über das Coronavirus: