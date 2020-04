Alle bis zum Sommer wieder in die Schule – aber nur ein, zwei Mal die Woche

Trotz Corona-Beschränkungen sollen alle Schüler vor den Sommerferien zumindest tageweise die Schule besuchen können. Das schlagen die Kultusminister der Länder den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem Konzept vor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Ties Rabe, Schulsenator in Hamburg, sprach am Dienstag beim Sender „NDR Info“ davon, dass bis zu den Sommerferien Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen wieder in die Schule gehen sollten, „heißt nicht die ganze Woche, das heißt vermutlich auch nicht jeden zweiten Tag so wie jetzt bei den Abschlussklassen, aber so rund einmal in der Woche“.

Einen uneingeschränkten. Nach dem jetzigen Stand in der Corona-Krise sei dies, hieß es in einem am Dienstag beschlossenen gemeinsamen Konzept.Ein. Ob das realisierbar sei, hänge ab von der Entwicklung der Krankheit ab - und werde von der Kanzlerin und den 16 Ministerpräsidenten entschieden. Diese wollenund bekannt geben und hatten die KMK zuvor um eine Empfehlung für die Schulen gebeten. (Tsp, dpa)