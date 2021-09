RKI vermutet mehrere Gründe für Rückgang der Infektionszahlen

Seit Anfang Juli war die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland stetig angestiegen - dieser Trend setzt sich aktuell nicht fort: In den vergangenen zwei Wochen sind die Zahlen sogar leicht zurückgegangen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem am Donnerstag veröffentlichten Wochenbericht schreibt. Auch die Positivquote bei den durchgeführten Labortests, ein weiterer Indikator für das Infektionsgeschehen in einem Land, sank demnach in der vergangenen Woche leicht und lag in der Kalenderwoche 37 bei 7,5 Prozent (Vorwoche 7,9 Prozent).

Dabei gebe es ein eindeutiges Gefälle: "Während in den östlichen Bundesländern die 7-Tage-Inzidenz zum Teil weiterhin deutlich angestiegen ist, ist in den meisten westlichen Bundesländern ein deutlicher Rückgang zu beobachten", heißt es in dem Bewertung der aktuellen Situation. Die derzeitige Entwicklung könnte auf einen Rückgang des Sommerreiseverkehrs, eine Abnahme der im Rahmen des Schulanfangs diagnostizierten Infektionen und vor dem Hintergrund der erreichten Impfquote sowie der Einführung der 2G- bzw. 3G-Regeln in vielen Bereichen zurückzuführen sein. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Grundsätzlich ist es aber noch zu früh, von einer Entwarnung oder von einem anhaltenden Trend zu sprechen." Er verwies auf den wiederholten Appell von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an bislang Ungeimpfte, sich impfen zu lassen.







Hohe Inzidenzen gab es es demnach in den Altersgruppen der 5- bis 24-Jährigen mit über 100, bei den 5- bis 14-Jährigen sogar über 150. Die Zahl der hospitalisierten Patientinnen und Patienten mit schweren Atemwegsinfektionen liege in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen deutlich über dem Niveau der Vorjahre um diese Jahreszeit und sei auf Covid-19 zurückzuführen. "Mit Datenstand vom 22. September werden 1.500 Personen mit einer COVID-19-Diagnose auf einer Intensivstation behandelt, womit sich über die letzte Woche ein leichtes Plateau der Personen mit Covid-19-Diagnose auf den Intensivstationen abzeichnet", heißt es in dem Wochenbericht.