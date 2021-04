Bild: Doris Spiekermann-Klaas

Bedford-Strohm: Seelische Corona-Folgen werden kaum thematisiert

Der bayerische Landesbischof und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sieht die seelischen Auswirkungen als das „vielleicht zentralste Thema“ der Pandemie. Doch bisher sei kaum darüber gesprochen worden, „was das Virus mit der Seele macht“, kritisiert Bedford-Strohm laut Manuskript in seiner Karfreitagspredigt in der Münchner Kirche Sankt Matthäus.



Große Anstrengungen würden unternommen, um Corona zu bewältigen, ob in den Krankenhäusern, in der Entwicklung von Impfstoffen und den Bemühungen um den Erhalt von Unternehmen und Arbeitsplätzen, sagt Bedford-Strohm. „Aber wer hilft unserer Seele? Wer reißt uns aus der inneren Dunkelheit, die sich auszubreiten sucht?“ Eine weitere Frage laute, woher die dringend nötige soziale Energie und die Widerstandskraft in dieser Notlage kämen.



Der christliche Glaube habe eine tröstliche Antwort. „Der Gott, der diese Welt geschaffen hat, der uns unser Leben geschenkt hat und der uns jeden Tag begleitet, der führt uns auch durch das finstere Tal dieser Zeit“, betont der Landesbischof. Die Hoffnung auf den „lebensschaffenden Geist Gottes“ sei schon spürbar, aber „es ist noch nicht Ostern“, es gelte, das Leiden auszuhalten - mit Gott an unserer Seite.



Das ganze Land sei in Karfreitagsstimmung, resümiert der EKD-Vorsitzende. Viele Menschen fühlten sich „erschöpft, verwundet“ und ohnmächtig. Die monatelange Hoffnung, Ostern 2021 wieder ohne Masken und unbeschwert feiern zu können, sei enttäuscht worden. Wichtig sei, mit diesen Gefühlen nicht allein zu bleiben, sondern sie im Gottesdienst mit anderen Menschen und mit Gott zu teilen. „Dass Gott selbst meine Verwundung mit mir teilt, ist genauso sperrig und schwer zu glauben wie es faszinierend und tröstlich ist.“



Der Feiertag Karfreitag sei nun wichtig, weil er den Gefühlen der Verwundung und der Erschöpfung Raum gebe. „Das Leiden ist kein Selbstzweck, sondern es ist eine Realität, der man ins Auge sehen muss, um im Herzen wieder Platz für Freude und Zuversicht zu bekommen“, so Bedford-Strohm. (KNA)