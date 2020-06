10.900 Deutsche dürfen auf die Balearen reisen Mallorca und andere spanische Baleareninseln wollen ab Montag bis zu 10.900 Urlauber aus Deutschland einreisen lassen. Das teilte die Regionalpräsidentin der Balearen, Francina Armengol, am Dienstag in Palma de Mallorca mit. Das sind fast doppelt so viele, als spanische Medien am Vortag berichtet hatten.



Deutschland sei aus zwei „offensichtlichen“ Gründen für dieses Pilotprojekt ausgewählt worden, sagte Armengol: „Deutschland ist das Land, aus dem am meisten Urlauber zu uns kommen, und die epidemiologischen Zahlen sind den unseren sehr ähnlich“. Ganz Spanien will sich erst am 1. Juli wieder für den Tourismus öffnen.



Bild: Enrique Calvo/dpa