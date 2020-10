Kulturschaffende fordern in Offenem Brief ein Hilfsprogramm für die Kulturbranche

Carolin Kebekus, Luke Mockridge, die Band „Die Ärzte“, Peter Maffay und andere Comedy- und Musikstars fordern ein Hilfsprogramm für die Veranstaltungsbranche. Es müssten Szenarien gefunden werden, um den Kulturbetrieb wieder in Gang zu setzen. Die Politik müsse verstehen, dass auch größere Veranstaltungen sicher aufgezogen werden könnten. „Helfen Sie jetzt!“, so der Appell. „Sonst werden wir in ein paar Monaten kulturell ein ärmeres Land sein. Vieles von dem, was dann verschwindet, wird nicht wiederkommen.“



Der am Mittwoch veröffentlichte Offene Brief richtet sich unter anderem an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Zu den Unterzeichnenden gehören unter anderem Bülent Ceylan, Eckart von Hirschhausen, Dieter Nuhr, Niedeckens „BAP“, Atze Schröder und Micky Beisenherz. (dpa)