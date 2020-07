In einer rumänischen Pfingstgemeinde im baden-württembergischen Sinsheim-Steinsfurt sind bei einem freiwilligen Massentest 40 mit Corona infizierte Mitglieder festgestellt worden. Die Tests wurden von den Gesundheitsbehörden in die Wege geleitet, weil eine Person mit Kontakt in die Gemeinde positiv getestet worden war. (mehr im Newsblog unten).

Weitere Nachrichten:

Wegen stark gestiegener Corona-Neuinfektionen sollen im schleswig-holsteinischen Heide ab Samstag wieder strengere Schutzmaßnahmen gelten. So werde es wieder die Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum geben, dass sich maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen dürfen, sagte Landrat Stefan Mohrdieck am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Landeshauptstadt Kiel.

In den USA sind inzwischen mehr als 150.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Allein am Mittwoch waren es laut der Nachrichtenagentur Reuters 1461 Tote – das entspricht ungefähr einem Toten pro Minute. Bislang gab es in den USA demnach rund 4,4 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Donnerstagmorgen in Deutschland 7283 registrierte, aktive Fälle. Vor zwei Wochen waren es noch rund 6200 Fälle. Das 7-Tage-Mittel liegt bei 622 Fällen, 461 waren es in der Vorwoche. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge knapp 17 Millionen Infektionsnachweise, rund 668.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Corona.

