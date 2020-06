Die Schulen sollen spätestens nach den Sommerferien in allen Ländern in den Regelbetrieb zurückkehren. Dies gelte, falls sich die Infektionslage in der Corona-Krise weiterhin gleichbleibend gut entwickle. Das haben Bund und Länder beschlossen.

In Schweden sind die Neuinfektionen erneut angestiegen. Mit Stand vom 17. Juni erreicht die Zahl der bestätigten Infektionen einen neuen Höchsstand von 54.562, einem Plus von 1.285 zum Vortag. Weiterhin sind 2.322 Patientinnen und Patienten in Intensiv-Behandlung. Die Todeszahl stieg um einen Fall und liegt damit bei 5.041. (mehr im Newsblog unten)

Download-Links für die Corona-Warn-App

Weitere Nachrichten: Die irische Fluggesellschaft Ryanair nimmt ihren Linienflugbetrieb von und nach Deutschland wieder auf. Das teilte die Airline am Mittwoch mit. Vom 1. Juli an sollen demnach wieder 200 Strecken von und nach Deutschland verfügbar sein.

Beim Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind seit Anfang der Woche 400 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte eine Sprecherin des Kreises Gütersloh in Ostwestfalen am Mittwoch. Zuvor hatten die Zeitungen „Westfalen-Blatt“ und „Neue Westfälische“ berichtet.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland am Mittwochmorgen mehr als 188.000 Infizierte und mehr als 8900 Tote. Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 8,1 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 440.000 Menschen starben.





Mehr zum Coronavirus: