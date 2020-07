Wirtschaftsminister Altmaier nennt erstmals eine Schwelle, ab der ein Verzicht auf die Maßnahme denkbar wäre. Danach könnte die Maskenpflicht im Einzelhandel abgeschafft werden, wenn die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen unter den Wert von 100 sinken sollte. "Solange wir im Durchschnitt täglich mehrere hundert neue Infizierte haben, wird sie überall bleiben müssen, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten wird", sagt der CDU-Politiker. (mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

Weltweit ist die Zahl der Neuinfektionen der Weltgesundheitsorganisation zufolge binnen eines Tages so stark gestiegen wie noch nie. Die WHO meldet 228.102 neue bekannte Fälle binnen 24 Stunden. Die stärksten Zuwächse verzeichneten die USA, Brasilien, Indien und Südafrika.

Die italienische Regierung will den am 31. Januar wegen des Coronavirus ausgerufenen Notstand verlängern. Eine entsprechende Entscheidung stehe bevor, sagte Regierungschef Giuseppe Conte am Freitag in Venedig. Nur so könne die Pandemie im Land kontrolliert werden.

In den Krankenhäusern im US-amerikanischen Süden und Westen spitzt sich die Lage weiter zu. Sie würden geflutet mit Coronavirus-Patienten, wie die „New York Times“ berichtet. Ärzte befürchten, dass der Ausnahmezustand sogar länger andauern könnte, als in der Corona-Anfangszeit in New York. US-Immunologe Anthony Fauci hatte das Coronavirus zuvor als „schlimmsten Alptraum“ für Gesundheitsexperten bezeichnet.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Samstagmorgen in Deutschland knapp 6054 aktive Fälle, so wenig wie noch nie seit Mitte März. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 12,4 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 560.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Covid-19.

Mehr zum Coronavirus: