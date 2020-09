Sachsen weitet Corona-Tests aus In Sachsen können sich vom 1. Oktober an weitere Personengruppen auf das Coronavirus testen lassen. Das neue Angebot gelte für das ärztliche und mittlere medizinische Personal in Kinder-, Haus- und HNO-Arztpraxen, teilte das Sozialministerium am Dienstag in Dresden nach einem Kabinettsbeschluss mit. Tests könnten auf freiwilliger Basis alle zwei Wochen wahrgenommen werden. Die Regelung sei zunächst für drei Monate befristet.



Voraussetzung sei, dass in den Arztpraxen auch Testungen von Kindern vorgenommen werden, hieß es. Labor- und Logistikkosten werden vom Freistaat erstattet. Die Regelung für das Personal gilt für bis zu vier Personen pro Praxis.



Darüber hinaus können sich Personen ohne Symptome mit Wohnsitz in Sachsen vor der Aufnahme in sächsische Alten-, Behinderten- oder Pflegeeinrichtungen einmalig kostenlos testen lassen. Ein Testangebot gelte zudem für Personen mit Wohnsitz in Sachsen vor Aufnahme in eine Reha-Einrichtung innerhalb oder außerhalb des Freistaates. Die Möglichkeit zur kostenlosen einmaligen Testung ist zunächst bis zum 31. Dezember befristet.



Noch bis 30. September kann sich laut Sozialministerium zudem Personal in Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Schulsozialarbeit, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie in der Kinder- und Jugendhilfe einmalig auf das Coronavirus testen lassen. (epd)