Die USA und 13 weitere Länder äußerten schnell Zweifel an der Studie. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte damals: „Was die WHO angeht, bleiben alle Hypothesen auf dem Tisch.“ Der Bericht sei ein wichtiger Anfang, aber nicht das Ende. „Wir haben den Ursprung des Virus noch nicht gefunden.“



Die vom dänischen Fernsehsender TV2 nun am Donnerstag transportierten Aussagen Embareks scheinen nun der Passage zur Labor-Theorie in dem Untersuchungsbericht zu widersprechen. Mehrere der unterschiedlichen Theorien könnten sich auch überlappen, also etwa die Labor-Theorie mit der, dass die Übertragung direkt von einer Fledermaus zum Menschen stattgefunden habe, sagte Embarek.



Er unterstrich nach TV2-Angaben, dass die WHO-Experten keine direkten Beweise dafür gefunden hätten, dass der Coronavirus-Ausbruch mit der Forschung an Fledermäusen in Laboren in Wuhan zusammenhänge. Sie hätten jedoch mehrere Dinge gefunden, die nach näher untersucht werden sollten. Der WHO-Besuch in Wuhan sei wissenschaftlicher Natur gewesen und keine echte Untersuchung gewesen, er sei zudem großteils von den Bedingungen der Chinesen abhängig gewesen. Die Formulierung „extrem unwahrscheinlich“ sei ein Kompromiss gewesen, um die Labor-Theorie überhaupt mit in den Bericht zu bekommen.



Ein WHO-Sprecher verwies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur darauf, dass es sich um ein vor längerem geführtes Interview handele, das Embarek als Teil der dänischen TV-Doku gegeben habe. Bei einem UN-Briefing am Freitag verwies eine WHO-Sprecherin auf die Mitteilung der Organisation vom Donnerstagabend. Mehr gebe es dazu nicht zu sagen. (dpa, AFP)