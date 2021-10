Gates-Stiftung stellt ärmeren Ländern mehr als 100 Millionen Euro für Medikament Molnupiravir bereit

Die Bill & Melinda Gates Stiftung hat am Dienstag (Ortszeit) angekündigt, 120 Millionen US-Dollar (rund 103 Millionen Euro) bereitzustellen, um ärmeren Ländern den Zugang zu dem antiviralen Präparat Molnupiravir zu erleichtern. Der US-Pharmariese Merck & Co. hatte am 11. Oktober in den USA eine Notfallzulassung für das Corona-Medikament beantragt. Merck kündigte zudem weitere Anträge in anderen Ländern an.



Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer einfachen Pille zur Behandlung von Covid-19. Anfang Oktober hatten Merck und sein Partner Ridgeback Biotherapeutics mitgeteilt, dass Molnupiravir bei infizierten Patienten das Risiko einer Krankenhauseinlieferung oder eines tödlichen Krankheitsverlaufes halbiere. Molnupiravir wäre das erste orale, ambulant zu verabreichende Medikament, das für die Behandlung von Covid-19-Patienten mit leichter und mittelschwerer Erkrankung zugelassen wäre. Wie es in der Mitteilung der Stiftung weiter heißt, knüpfe dieses neue finanzielle Engagement an die bereits laufenden Bemühungen an, um in der Pandemie den Zugang zu Impfstoffen, Therapien und Tests zu verbessern. Eigenen Angaben zufolge hat die Stiftung dafür bisher bereits 1,9 Milliarden US-Dollar bereitgestellt.

„Um diese Pandemie zu beenden, müssen wir sicherstellen, dass alle Menschen, egal wo auf der Welt sie leben, Zugang zu lebensrettenden Gesundheitsprodukten haben. Die ungerechte Realität ist jedoch, dass Länder mit niedrigem Einkommen auf alles warten mussten, von persönlicher Schutzausrüstung bis hin zu Impfstoffen. Das ist inakzeptabel“, sagte Melinda French Gates, Co-Vorsitzende der Gates Foundation. „Die heutige Zusage wird sicherstellen, dass mehr Menschen in mehr Ländern Zugang zu dem vielversprechenden Medikament Molnupiravir erhalten, aber das ist nicht das Ende der Geschichte - wir brauchen weitere Geber, einschließlich Stiftungen und Regierungen, um zu handeln.“