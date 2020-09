Sachsen feiert in Stadion mit 2000 Gästen - Laschet zu Gast

Der Freistaat Sachsen feiert am Samstag seine Wiedergründung und die deutsche Wiedervereinigung vor 30 Jahren mit einer Festveranstaltung im Erzgebirgsstadion in Aue. Neben 2000 Gästen wird zu dem Festakt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erwartet. In das Stadion passen eigentlich 16.000 Menschen, erlaubt sind am Samstag aber nur 2000 - unter Einhaltung der Corona-Regeln.



Die Opposition in NRW kritisierte Laschets Auftritt dennoch harsch. „Das kann nicht wahr sein. Wie glaubwürdig ist ein Ministerpräsident, der in seinem Bundesland Wasser predigt und Großveranstaltungen untersagt, aber selbst auf einer Party mit 2000 Gästen in Sachsen Geburtstagswein trinkt?“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch in Düsseldorf. Der „innerparteiliche Wahlkampf“ habe offenbar Laschets Realitätssinn getrübt. (dpa)