Die Bundesregierung warnt vor Verschwörungsmythen in der Corona-Krise. Man nehme die Sorgen der Menschen ernst, aber für "extremistisches Gedankengut und Falschinformationen" sei kein Platz, sagte Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin.

Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) drängt auf eine Neuregelung innerhalb der Schlachtbranche, er will die Arbeitsbedingungen angesichts der letzten Coronavirus-Ausbrüche in der Fleischindustrie verbessern. Am Mittwoch sei dafür "Tag der Entscheidungen".

In knapp 50 deutschen Landkreisen gab es sehr wenige oder gar keine Corona-Neuinfektionen, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI). In 220 Kreisen waren es fünf oder weniger Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. In einigen Kreisen wurde jedoch an der festgelegten Schwelle von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche gekratzt.

Auch Niedersachsen hat nach Nordrhein-Westfalen nun einen großen Ausbruch des Coronavirus in der Fleischindustrie. In einem Zerlegebetrieb in Dissen seien 92 infizierte Mitarbeiter festgestellt worden, wie der Landkreis Osnabrück am Sonntag mitteilte. Die Sammelunterkünfte, in denen die Mitarbeiter untergebracht seien, würden nun kontrolliert, Mitarbeiter und noch zu ermittelnde Kontaktpersonen müssen nun in Quarantäne (mehr im Newsblog unten).

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es deutschlandweit am Montagmorgen rund 15.600 aktive Infektionsfälle. Mehr als 8000 Menschen sind an den Folgen einer Infektion gestorben. Weltweit sind nach Zählung der Johns Hopkins Universität mehr als 4,7 Millionen Infektionen nachgewiesen und mehr als 315.000 Tote registriert worden.





