Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Deutschen darauf eingestimmt, dass sich die Corona-Pandemie im Herbst und Winter wieder stärker auf das alltägliche Leben auswirken könnte. „Man muss damit rechnen, dass Manches in den nächsten Monaten noch schwieriger sein wird als jetzt im Sommer“, sagte die CDU-Politikerin zum Auftakt ihrer traditionellen Sommer-Pressekonferenz am Freitag in Berlin. (mehr dazu im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

Seit Freitagmorgen müssen die Menschen überall in Paris unter freiem Himmel eine Maske tragen – doch die Regeln sind nicht so streng wie ursprünglich vorgesehen. Wer eine körperliche Aktivität wie Joggen oder Radfahren ausübe, bleibe von der Maskenpflicht befreit, teilte die Pariser Polizeipräfektur mit. Man werde die neue Regel nun erstmal im Rahmen einer Aufklärungskampagne umsetzen.

Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen nach dem Willen von Ärztepräsident Klaus Reinhardt bei ihrer häuslichen Quarantäne durch Polizei oder Ordnungsämter überwacht werden. „Die Amtsärzte sind voll damit ausgelastet, Infektionsketten nachzuverfolgen und Quarantänemaßnahmen einzuleiten“, sagte Reinhardt. „Die Überwachung und die Sanktionierung dieser Maßnahmen müssen andere übernehmen.“

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) binnen 24 Stunden um 1571 auf 239.507 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um drei auf 9288. Am Vortag waren 1507 Neuinfektionen gemeldet worden.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Freitagmorgen in Deutschland 15.673 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 24,3Millionen Infektionsnachweise, rund 830.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

Mehr zum Coronavirus: