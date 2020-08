Die Deutsche Bahn weitet die Maskenkontrollen in Fernzügen aus. Derzeit überprüften Sicherheitsmitarbeiter regelmäßig in 60 Fernzügen, ob die Fahrgäste die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bis zum 1. September soll sich diese Zahl verdoppeln, kündigte das Unternehmen an. (mehr im Newsblog unten)

Die Zahl der deutschen Landkreise, in denen in den vergangenen sieben Tagen keine Coronavirus-Infektion gemeldet wurde, ist am Montag laut Tagesspiegel-Daten auf elf gesunken. Die Landkreise verteilen sich auf lediglich vier Bundesländer, die meisten Kreise ohne Infektion gibt es in Thüringen. Allerdings gibt es derzeit auch lediglich einen Landkreis in Deutschland mit mehr als 50 neuen Coronavirus-Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen.

Der Ärzteverband Marburger Bund fordert bundesweit einheitliche Regeln für Feste und Partys, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. „Um Ansteckungsrisiken auch im Herbst und Winter zu verringern, sollten sich die Länder bald auf einheitliche Regeln für private und öffentliche Feiern aller Art verständigen“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna. Wichtig seien etwa Obergrenzen für Gäste und Konzepte fürs Lüften. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor darauf hingewiesen, dass Feierlichkeiten neben den Ansteckungen durch Reiserückkehrer zu den größten Gefahrenquellen in Deutschland zählten.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Dienstagmorgen in Deutschland 14.390 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 21,8 Millionen Infektionsnachweise, rund 773.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

